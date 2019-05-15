"Дочь переехала в новую квартиру! Спасибо "Столото": отзыв победителя лотереи

Мужчина выиграл в лотерее "Рапидо" 2 миллиона 294 тысячи 432 рубля

Заботливый отец из Ростова Владимир Облаков мечтал помочь дочери с жильем. Он много работал, но и не забывал проверять свою удачу в лотереях. Мужчина надеялся на выигрыш и стал победителем. В лотерее "Рапидо" он выиграл 2 млн 294 тыс. 432 рубля. На эти деньги его дочь Евгения переехала в собственную квартиру и в 2018 г. отпраздновала новоселье.

"Я тот, кто выиграл реально!" Отзывы победителей

Владимир живет в Ростове уже 16 лет. У победителя большая семья: жена Бэлла, двое детей и внуки. "Я самый счастливый дед", – говорит про себя мужчина.

В 2018 г. счастливой стала семья Облаковых, по результатам одного из тиражей "Рапидо" ей достался выигрыш в размере 2 млн 294 тыс. 432 рублей.

"Папа выиграл в лотерею и решил подарить деньги нам с братом", – рассказывает дочь счастливчика Евгения.

Сын победителя благородно отказался от выигранных денег в пользу своей сестры, чтобы она смогла купить себе квартиру. Так, благодаря выигрышу в "Рапидо" Владимир Облаков смог подарить дочери и внучкам собственное жилье, в котором они очень нуждались.

"Когда папа нам рассказал о выигрыше, мы подумали, что он нас обманывает. Но нет, оказалось, все правда. Люди действительно выигрывают, мы – реальные победители", – с улыбкой говорит Евгения.

Счастливое место для покупки билетов от "Столото". Отзыв участника

Истории выигрыша Владимира Облакова стоит уделить отдельное внимание. Заветный билет мужчина приобрел онлайн на сайте stoloto.ru в рабочее время. А работает Владимир дальнобойщиком: вместе с братом и сыном занимается нефтяными грузоперевозками.

"Во время очередного рейса я ехал по трассе М4, возвращался домой из Крыма. Где-то в Краснодарском крае решил передохнуть, выпить чаю, а заодно купить билет "Рапидо" на сайте "Столото" за несколько минут до розыгрыша. Так сказать, проверить удачу. Я не успел тронуться со стоянки, когда мне пришло СМС-уведомление о победе", – делится своей историей лотерейный миллионер.

Удивительно, но на этом участке трассы Владимир выигрывал не раз. За несколько дней до двухмиллионной удачи мужчина стал обладателем 12 тыс. руб., а сразу после – 3 тыс. рублей.

После серии побед в лотереях участвует вся семья. Теперь это традиция – собираться по выходным вместе для просмотра трансляции тиражей ТВ-лотерей, чтобы в случае победы сразу же разделить радость друг с другом.

"Я никогда не сомневался, выигрывают ли в лотерею. Всегда верил в победу. Всем участникам я также желаю верить в свою удачу. Покупайте билеты и надейтесь, что все получится", – советует в отзыве о "Столото" победитель.

Как выиграть в лотереи от "Столото"?

В России существует более 30 лотерей. С 2014 г. все они – государственные. Это лотереи с ТВ-трансляциями розыгрышей, с многомиллионными выигрышами, быстрые и моментальные лотереи. Их главная миссия – финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Лотерея "Рапидо" относится к быстрым. Ее тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов. Она появилась в 2013 году. Первый тираж состоялся 25 марта в 20:00 по московскому времени. Лотерея быстро стала популярной. Правила ее предельно просты: нужно отметить в первом поле билета 8 чисел, а во втором – 1. Тот, кто верно отгадает выпавшую комбинацию, выигрывает суперприз.

Шансы на победу можно увеличить. Для этого нужно отметить более одного числа во втором поле, сделав развернутую ставку. Во втором поле можно отметить до четырех чисел, увеличив таким образом шансы на выигрыш и сумму возможного выигрыша.

Счастливчиков, которым везет в лотерее, много. Только в 2018 г. участники "Рапидо" выиграли более 3,3 млрд рублей. При этом 64 человека стали лотерейными миллионерами. Рекордный выигрыш в "Рапидо" – 21 млн 275 тыс. 597 рублей. Его обладателем стал начальник IT-службы из Подмосковья. Он выбрал одну комбинацию сразу на 10 тиражей и стал миллионером.

Кстати, для поклонников "Рапидо" есть хорошая новость: 13 мая появилась новая быстрая лотерея – "Рапидо 2.0". Правила популярной лотереи сохраняются: чтобы выиграть суперприз, необходимо правильно отгадать комбинацию, отметив в первом поле билета 8 чисел, а во втором – 1. Розыгрыши тиражей также будут проходить каждые 15 минут, кроме технических перерывов. Гарантированный суперприз – 3 млн рублей. Значение может быть изменено, следите за информацией на сайте stoloto.ru.

Участники получили отличную возможность выигрывать в два раза чаще, покупая билеты любимых лотерей "Рапидо" и "Рапидо 2.0". Так как вероятность выиграть суперприз в "Рапидо 2.0", как и в "Рапидо", высокая, миллионеров в новой лотерее будет много.

Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, в мобильном приложении "Столото", лотерейных киосках, вендинговых аппаратах и лотерейной сети "Балтлото".