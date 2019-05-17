Успеть к лету: раскрыт главный секрет быстрого похудения

Нибиру
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До сезона летних отпусков осталось
всего ничего, поэтому многие люди активно истязают себя тяжелыми тренировками и
жесткими диетами. Никому не хочется чувствовать себя неловко на пляже с
обрюзгшим телом на фоне спортивных и подтянутых красавцев и красавиц. Однако
диетолог Ирина Димидова уверяет, что успеха можно достичь только при одном
условии.
Регулярность – вот залог успеха в этом нелегком деле. Заниматься спортом и правильно питаться нужно постоянно, а не за считанные недели до начала отпуска. По ее словам, ни одна диета не способна подарить идеальную фигуру, равно как и физические нагрузки, если они разовые.
По мнению Димидовой, достаточно делать на постоянной основе простую гимнастику и легкую разминку, пишет VistaNews. Стабильная нагрузка на организм позволит избавиться не только от лишнего веса, но и от сердечно-сосудистых недугов, усталости и сонливости.
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