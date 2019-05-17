Названы самые опасные последствия диабета

Медики напомнили, что нельзя пренебрегать здоровьем

В последние годы от диабета страдает все больше россиян. По мнению врачей, опасность несет не только сама болезнь, но и осложнения, которые она вызывает.

Высокое содержание глюкозы в крови вызывает изменения функций мозга, наносит удар по сердечно-сосудистой системы, плохо влияет на почки и нервные клетки.

Опасным последствием диабета может стать кетоацидоз – резкий сбой механизмов регулирования обмена веществ, при котором происходит повышение уровня глюкозы и кетоновых тел. В таком состоянии человек начинает испытывать жажду, у него усиливается мочеиспускание, кожа становится сухой, изо рта пахнет ацетоном. Начинают болеть живот и голова, появляются заторможенность, сонливость и раздражительность. В таком состоянии нужно немедленно обратиться к врачу, так как кетоацидоз может закончиться летальным исходом.

Иногда при диабете уровень сахара в крови резко падает, у пациента появляется гипогликемия. Ее признаки: общее недомогание, усталость, бледность кожи, тревожность, потливость, плач во время сна. Чтобы нормализовать уровень глюкозы в крови, нужно немедленно обратиться к доктору – резкое падение сахара может привести к смерти.

На фоне скачков сахара больной диабетом может впасть в кому – чтобы избежать этого опасного состояния, надо вовремя прибегнуть к медицинской помощи. Слабость, боли в мышцах, судороги, сонливость или бессвязная речь – все это повод немедленно обратиться к врачу, рассказала "АиФ" эндокринолог Елена Сюракшина.

Проблемы с сахаром могут привести к развитию диабетической ретинопатии – повреждению мелких сосудов глаз и слепоте. Чтобы этого не случилось, надо следить за уровнем глюкозы и холестерина в крови.

Больные диабетом часто страдают и синдромом диабетической стопы, при котором поражаются кожа, сосуды, нервы, кости и мышцы ног. Пренебрежение к здоровью может привести к ухудшению кровоснабжения тканей, язвам, инфекционным поражениям и даже гангрене, предупреждает доктор.

Грозят больным сахарным диабетом и кожные заболевания – бактериальные и грибковые инфекции. Высокий сахар в крови и поте создает условия для развития микроорганизмов и ослабляет иммунитет. Раны, трещины, незаживающие язвы – постоянные спутники диабета.

Медики напоминают, что болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Здоровый образ жизни и правильное питание помогут остаться в добром здравии на долгие годы.