Голову вскружило: названы причины неприятного состояния

Врачи советуют внимательно следить за состоянием здоровья

Такой симптом, как головокружение, не возникает на пустом месте. Очень часто оно является признаком более серьезных проблем.

Одной из самых распространенных причин головокружения является слабость вестибулярного аппарата. Головной мозг получает информацию от разных систем: зрения, осязания, а также от вестибулярного аппарата, находящегося во внутреннем ухе. Когда сигналы в мозг не согласованы, тогда и появляется головокружение.

Голова может закружиться и при быстрых нелинейных движениях головой. Такое случается при катании на карусели или прыжках с высоты. Внезапный подъем с резким поворотом головы также может привести к такому результату. Кроме того, часто головокружения свойственны людям с низким кровяным давлением.

Если к неприятным ощущениям в голове добавляются потемнение в глазах, тошнота, рвота, подергивание глазных яблок и холодные конечности, нужно обязательно показаться врачу.

Иногда причиной головокружения является нарушение в работе органов слуха. Отит или серные пробки в ушах могут кружить голову. В этом случае нужно обратиться к отоларингологу и устранить причину неприятного симптома.

Могут вызвать головокружения также мигрень и другие нарушения мозгового кровообращения.

Головокружение наблюдается и при психогенных нарушениях: депрессиях, тревожном состоянии, агорафобии или клаустрофобии.

Проблемы с сосудами или позвоночником, анемия, гипогликемия, солнечный удар, обезвоживание организма, опухоли мозга – все эти состояния организма также могут вызывать головокружения. Вот почему при повторяющихся приступах необходимо обратиться к врачу, напоминает "МедикФорум".

