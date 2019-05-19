Карабахский конфликт может стать фатальным для Армении

Длящееся 30 лет противостояние ведет к деградации и угасанию

Баку и Ереван платят слишком высокую цену за войну. Пока не стало слишком поздно, конфликт необходимо урегулировать. С призывом к сторонам сесть за стол переговоров выступил российский предприниматель и меценат Фархад Ахмедов.

Он отметил, что на гонку вооружений уходят миллиарды долларов, а на линии соприкосновения тем временем продолжают гибнуть солдаты.

"…все больше детей рождается вдали от земли и могил своих предков, а взаимная ненависть продолжает отравлять души", – отметил он в статье, опубликованной на сайте "Эхо Москвы".

Затянувшая война ведет к стагнации. За тридцать лет, что длится конфликт, уже состарились дипломаты и политики, которые должны были наладить диалог между странами. Азербайджан и Армения фактически живут в прошлом, не поспевая за миром будущего. Если не изменить ситуацию сейчас, темпы мирового развития нагнать будет очень сложно.

"Азербайджан, все же, имеет ресурс компенсировать это отставание, а для Армении оно может стать фатальным. Невозможно вечно жить на международные кредиты, помощь диаспоры, в географической изоляции, без реальных инвестиций и полноценных внешнеэкономических связей, и, надрываясь, тащить чемодан без ручки под названием "Нагорно-Карабахская Республика". На повестке стагнация, а в перспективе – деградация и угасание. Будущего нет",

– отмечает Ахмедов.

Восстановить отношения – обязанность обоих сторон, утверждает он. При этом действовать должны все – и власти, и простые граждане. Нужно делать все возможное для выхода из тупика. Говорить и договариваться необходимо напрямую, подчеркивает автор статьи.

С приходом в Армении новой власти, сменившей диктатуру "Карабахского клана", появилась надежда на мир.

"В том числе, и в Азербайджане, который рассчитывает на то, что реализм новых лидеров, не дискредитировавших себя преступлениями против человечности, поможет сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки", – пишет Ахмедов.

С тех пор, как режим в Армении сменился, минул уже год. Настало время оценить новое руководство страны по делам. Однако по сей день "звучат только слова". Ахмедов напомнил об отказе армянских властей возвращать оккупированные территории Азербайджана. Такое заявление фактически сделал премьер Никол Пашинян. Кроме того, существует вероятность, что переговоры Ереван планирует вести с позиции силы, захватив новые территории, говорится в статье. Все это отбросило процесс урегулирования конфликта назад.

Заявления опытного политика Пашиняна, который стал лидером Армении благодаря хитроумной многоходовке, по-настоящему опасны. Подобные высказывания говорят о цинизме, блефе и некомпетентности одновременно.

Более все тревожит на фоне сложившейся ситуации судьба жителей тех территорий, которые Пашинян предложил захватить, чтобы после использовать для шантажа – в обмен на мир, отмечает Ахмедов. Между тем от безответственных слов до безнаказанных действий – один шаг. А результатом такой политики может стать суд в Гааге.

Надежда на то, что Пашинян возьмет новый курс и начнет работать над восстановлением отношений между странами, к сожалению, не оправдалась.

При этом участие в переговорах армян Карабаха – не более чем уловка, чтобы "перевести вопрос о международно-признанном акте агрессии в плоскость прав "угнетенного меньшинства" за национальное самоопределение". Однако присутствие жителей непризнанного Нагорного Карабаха не скроет агрессию Армении. Являясь гражданами Азербайджана, поднявшими вооруженное восстание против страны, участвовать в международных переговорах они не могут.

"По всему выходит, что новые лидеры Армении пока не созрели в качестве партнеров по переговорам. Причин тому много, в том числе, неустойчивые внутренние позиции, давление со стороны военно-полевой хунты "НКР", зарубежной диаспоры и реваншистов бывшего режима, которые закрывают поле для маневра", – говорится в публикации.

Сегодня существует две дилеммы для обоих государств. Еревану необходимо разобраться с разногласиями внутри страны и сесть за стол переговоров. В противном случае будет второй раунд, "на который у Азербайджана есть мандат от международного права".

Баку же в случае отказа армянских властей от диалога придется выбирать между двумя сценариями. Суверенитет может быть восстановлен силовым путем, отмечает автор, либо текущий статус-кво законсервируют.

Шансы урегулировать конфликт все еще есть. Воспользоваться ими нужно в ближайшее время, иначе может грянуть Вторая Карабахская война, которая приведет к катастрофе.

"Армения должна деоккупировать Карабах, Карабах – Армению, а Азербайджан – гарантировать своей армянской общине автономию, равноправие, безопасность и процветание в составе единого государства", – подытожил Ахмедов.