Таблетки отменяются: повысить потенцию может доступный напиток

Популярный чай из цветков благотворно влияет на мужское здоровье

Каркаде обладает целым рядом целебных свойств. Как выяснилось, полезен он и для улучшения потенции.

Чай из цветков гибискуса помогает продлить эрекцию, а также способствует улучшению кровоснабжения в области малого таза. Полезен такой напиток и для профилактики простатита.

Тем, кто старше 40, стоит пить такой чай для укрепления сосудов. Кроме того, каркаде великолепно выводит шлаки.

Если вечером вы переусердствовали с алкоголем, настой из цветков гибискуса снимет неприятные симптомы похмелья. Рекомендуют каркаде и тем, кто подвержен стрессам, – он укрепляет нервную систему, отмечает "Южный Федеральный".