Таблетки отменяются: повысить потенцию может доступный напиток

Нибиру
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Каркаде обладает целым рядом целебных свойств. Как выяснилось, полезен он и для улучшения потенции.
Чай из цветков гибискуса помогает продлить эрекцию, а также способствует улучшению кровоснабжения в области малого таза. Полезен такой напиток и для профилактики простатита.
Тем, кто старше 40, стоит пить такой чай для укрепления сосудов. Кроме того, каркаде великолепно выводит шлаки.
Если вечером вы переусердствовали с алкоголем, настой из цветков гибискуса снимет неприятные симптомы похмелья. Рекомендуют каркаде и тем, кто подвержен стрессам, – он укрепляет нервную систему, отмечает "Южный Федеральный".
В деле появился новый поворот