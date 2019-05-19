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Таблетки отменяются: повысить потенцию может доступный напиток

Фото: www.globallookpress.com
Популярный чай из цветков благотворно влияет на мужское здоровье

Каркаде обладает целым рядом целебных свойств. Как выяснилось, полезен он и для улучшения потенции.

Чай из цветков гибискуса помогает продлить эрекцию, а также способствует улучшению кровоснабжения в области малого таза. Полезен такой напиток и для профилактики простатита.

Тем, кто старше 40, стоит пить такой чай для укрепления сосудов. Кроме того, каркаде великолепно выводит шлаки.

Если вечером вы переусердствовали с алкоголем, настой из цветков гибискуса снимет неприятные симптомы похмелья. Рекомендуют каркаде и тем, кто подвержен стрессам, – он укрепляет нервную систему, отмечает "Южный Федеральный".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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