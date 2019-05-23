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В пампасы: зять российского миллиардера хочет стать президентом Уругвая

Фото: pixabay.com
Начинающему политику предстоят праймериз

Зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Уругвая.

Эту информацию Forbes подтвердил знакомый российского миллиардера. По его словам, Рыболовлев знает о планах родственника, однако считает их его личным делом и не собирается поддерживать его предвыборную кампанию. 

Успешный бизнесмен Хуан Сартори – новичок в политике. Он родился в Монтевидео, окончил Гарвард, учился на экономическом факультете университета Лозанны, где встретил дочь Дмитрия Рыболовлева Екатерину. В сферу интересов Сартори входит агропромышленный бизнес, энергетика и недвижимость. Кроме того, зять Рыболовлева является совладельцем английского футбольного клуба "Сандерленд". 

Екатерина Рыболовлева и Хуан Сартори поженились в 2015 г. на греческом острове Скорпиос. Дочь Рыболовлева купила остров в 2013 г. у внучки судоходного магната Аристотеля Онассиса Афины.

Валентина МАЙОРОВА
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