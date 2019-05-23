Начинающему политику предстоят праймериз

Зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Уругвая.

Эту информацию Forbes подтвердил знакомый российского миллиардера. По его словам, Рыболовлев знает о планах родственника, однако считает их его личным делом и не собирается поддерживать его предвыборную кампанию.

Успешный бизнесмен Хуан Сартори – новичок в политике. Он родился в Монтевидео, окончил Гарвард, учился на экономическом факультете университета Лозанны, где встретил дочь Дмитрия Рыболовлева Екатерину. В сферу интересов Сартори входит агропромышленный бизнес, энергетика и недвижимость. Кроме того, зять Рыболовлева является совладельцем английского футбольного клуба "Сандерленд".

Екатерина Рыболовлева и Хуан Сартори поженились в 2015 г. на греческом острове Скорпиос. Дочь Рыболовлева купила остров в 2013 г. у внучки судоходного магната Аристотеля Онассиса Афины.

