Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Уругвая.
Эту информацию Forbes подтвердил знакомый российского миллиардера. По его словам, Рыболовлев знает о планах родственника, однако считает их его личным делом и не собирается поддерживать его предвыборную кампанию.
Успешный бизнесмен Хуан Сартори – новичок в политике. Он родился в Монтевидео, окончил Гарвард, учился на экономическом факультете университета Лозанны, где встретил дочь Дмитрия Рыболовлева Екатерину. В сферу интересов Сартори входит агропромышленный бизнес, энергетика и недвижимость. Кроме того, зять Рыболовлева является совладельцем английского футбольного клуба "Сандерленд".
Екатерина Рыболовлева и Хуан Сартори поженились в 2015 г. на греческом острове Скорпиос. Дочь Рыболовлева купила остров в 2013 г. у внучки судоходного магната Аристотеля Онассиса Афины.
Незалежной не удастся выжить за счет Запада
Процесс переписывания истории идет полным ходом