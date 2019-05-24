Миф о вреде перекусов развенчали

Проблемы с весом опасны, так как вызывают ряд серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабет. Диетологи советуют позаботиться о распорядке приемов пищи – их должно быть не менее трех: сытный завтрак, сбалансированный обед из овощей, цельнозерновых злаков и белков и легкий ужин.

Стоит стараться просчитывать свой рацион заранее. Можно предусмотреть несколько полезных перекусов – кисломолочные продукты без сахара, несладкие овощи и фрукты отлично подойдут для утоления голода в течение дня.

Из-за загруженного графика всегда легче прибегнуть к фастфуду, но даже там можно найти что-то полезное. Пообедав шаурмой, можно получить все необходимые для организма продукты: куриное мясо и овощи. Главное обращать внимание на соусы и заправки – лучше выбирать некалорийные. В сетях быстрого питания также найдутся полезные белок, углеводы и клетчатку – просто отдавать стоит предпочтения блюдам из курицы и растительной пище.

Диетологи, как передает агентство РИА Новости, советуют отказаться от бутербродов с колбасой. Для легкого перекуса лучше приготовить буженину или курицу с болгарским перцем на отрубном хлебе, покрытым мягким творогом вместо масла. От частного потребления кофе с молоком также стоит воздержаться: в капучино содержится много калорий. В напитках отдавайть предпочтение зеленому и травяному чаю без сахара, пить больше воды, особенно в жаркую погоду. Морсами, газировкой и квасом тоже лучше не злоупотреблять.

Следует отличать псевдополезные разрекламированные продукты, например, сладкие йогурты, хлопья и крупы, в которых часто содержится много сахара. Употребление на ужин кефира также может нанести вред фигуре – он вызывает выброс инсулина, который приводит к набору лишнего веса. С осторожностью стоит относиться и к цельному молоку. Это анаболический продукт, вызывающий лишний вес. Кроме того, многие люди, сами того не зная, страдают от непереносимости молока, которая может вызывать хроническое воспаление в кишечнике. Заменить полюбившиеся продукты лучше свежевыжатыми соками, разбавленными водой, замороженными фруктами и ягодами.

Врачи не советуют налегать на популярные детокс-программы, современные безглютеновые и веганские диеты. Без медицинского надзора они могут нанести вред организму. Самая безопасная на данный момент диета – средиземноморская, в которой главным источником белка является рыба.

Наконец, все диетологи сходятся во мнении, что активный образ жизни избавит от переживаний о лишних килограммах. Систематические занятия спортом улучшат метаболизм и настроение, калории будут сжигаться, а душевное состояние – только улучшаться!