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Вкусно и полезно: как выбрать правильную шаурму

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Главное, чтобы повара мыли руки перед готовкой этого лакомства

Несмотря на то, что фастфуд обычно не советуют к употреблению, диетологи утверждают: "правильная" шаурма может быть полезной. В перекусе содержится все необходимое организму: курица, овощи и некалорийные соусы.

Как же выбрать подходящую шаурму, которая не повредит стройной фигуре? Эксперты советуют по возможности, сообщает агентство "ФедералПресс", просить продавца убавить количество масла или вообще не добавлять его в продукт. Также лучше всего съедать только основную часть, а скрученное тесто на начале и кончике шаурмы выкидывать. Тогда съедается все самое полезное, организм получает белок, углеводы и клетчатку, передает агентство РИА ФАН.

"Если сотрудники моют руки, то это прекрасная еда на ходу",

утверждает диетолог.

Если шаурму без масла найти не удалось, любой ресторан быстрого питания станет альтернативой. В подобном заведении можно получить здоровый обед, если выбирать разумно, контролировать размер порций и количество калорий. 

Алиса РЫЖОВА
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