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Назван самый опасный вид сигарет

Фото: www.globallookpress.com

Не существует сигарет, полезных для здоровья. Однако табачные изделия без фильтра по-настоящему смертоносны, утверждают эксперты.

Как сообщается в исследовании, опубликованном на сайте MedicalXpress, такой вид сигарет увеличивает шансы заболеть раком лёгких почти вдвое. Более того, риск смерти от другой болезни повышается на 30%, передает URA.RU.

Специалисты провели анализ данных о числе и виде сигарет, которые выкуривали 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет, отмечает сайт "Подмосковье сегодня".

В современном мире табачные компании стремятся разными способами снизить вредный эффект сигарет, но тем не менее 90% случаев рака лёгких связанно именно с курением. Любые виды: легкие, ультралегкие, ментоловые по-прежнему представляют большую опасность. Эксперты отметили, что такой тип сигарет вызывает даже большую зависимость.

"Ментоловый вкус только помогает яду легче проникнуть в организм",

– предостерегает исследователь Эрика Сворд.

Снижение количества выкуренных сигарет может показаться выходом для курильщиков, но и тут эксперты готовы доказать обратное. В более раннем исследовании британские ученые выяснили, что даже редкое, но регулярное, курение повышает риск ранней смерти, особенности смерти от рака легких.

Алиса РЫЖОВА
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