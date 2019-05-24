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Дольщики Urban Group оценили качество полученных квартир

Фото: www.globallookpress.com
Первая вселившаяся в жилплощадь семья осталась довольна

Дольщики компании-банкрота Urban Group положительно оценили качество полученных квартир. Их дома достроил Фонд защиты прав дольщиков. Семейство Кондаковых из жилого комплекса "Видный город" получило ключи от новой квартиры. По их словам, у них нет никаких претензий и нареканий по поводу качества работ.

"Все, что было заявлено, все выполнено. Качественные стеклопакеты на окнах, счетчики воды, электроэнергии и тепла, пожарные извещатели. Приятно удивило оформление придомовой территории: деревья, кусты, зеленый газон, удобные лавочки", – сказал Алексей Кондаков.

Договор с застройщиком Urban Group о покупке квартиры Кондаковы заключили в апреле 2016 года. Они ждали, что уже осенью 2017 г. они смогут заселиться, но затем компания-застройщик обанкротилась.

"После банкротства Urban Group и перехода всех обязательств к Фонду перспективы были, мягко говоря, туманны, но, учитывая сроки начала работ Фонда по достройке дома (осень 2018) и получение ключей в мае 2019, могу сказать, что приятно удивлен работой Фонда", – сказал Кондаков. 

Опыт достройки жилых домов Urban Group оказался удачным, считают эксперты. Они сошлись во мнении, что Фонд защиты прав дольщиков справился с задачей.

По словам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, пока это самый успешный пример помощи обманутым дольщикам, учитывая сжатые сроки, в которые были достроены дома.

"Пока это лучший кейс в стране. Да, есть удачные примеры в случае с СУ-155, но их нельзя сравнивать: там типовые дома, в отличие от оригинальной застройки Urban, кейс которой гораздо сложнее", – сказал он.

Как пишет "Комсомольская правда", ключи от долгожданных квартир будут выдаваться хозяевам с 25 мая. Речь идет о жилых комплексах "Видный город", доме №6 в ЖК "Митино О2", доме №7 в ЖК "Опалиха О3", а также по домам №5 и 6 в ЖК "Солнечная система". По словам гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Александра Плутника, всего было достроено 2 тыс. 900 квартир – это жилье для более чем 5 тысяч дольщиков.

"Примерно по 150 человек в день с сегодняшнего дня будет получать ключи. Каждый записывался на ту дату и на то время, когда ему удобно будет получать ключи", – сказал он.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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