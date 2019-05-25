Большая часть превышенцев банка "Югра" вернет свои средства через два месяца

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Большинство превышенцев банка "Югра" получат свои деньги уже через два месяца. Об этом заявил генеральный директор компании "Комплексные инвестиции" Игорь Буравков, добавив, что на это направят 1 млрд рублей.
"На прошлой неделе мы заявили о своем намерении выкупить суммы, превышающие страховые выплаты в 1,4 млн рублей у всех вкладчиков– превышенцев банка "Югра",
– сообщил Буравков в разговоре с изданием "Росбалт".
Он отметил, что за первый год полностью вернут свои средства люди с превышением до 1 млн рублей, то есть будет произведён расчет с 31 тысячей человек. На выкуп превышений в этот период будет направлено не менее 5 млрд рублей.
Из-за того, что у банка "Югра" отозвали лицензию, 32 тыс клиентов признали пострадавшими, суммы их вкладов превышают страховые выплаты в 1,4 млн рублей. В газете "КоммерсантЪ" опубликовали публичную оферту "Комплексных инвестиции", близкой к главному акционеру банка "Югра". В предложении говорилось, что выплаты начнутся 1 июня 2019-го.
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