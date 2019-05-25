Большая часть превышенцев банка "Югра" вернет свои средства через два месяца

Средства вернут 21 тысяче человек

Большинство превышенцев банка "Югра" получат свои деньги уже через два месяца. Об этом заявил генеральный директор компании "Комплексные инвестиции" Игорь Буравков, добавив, что на это направят 1 млрд рублей.

"На прошлой неделе мы заявили о своем намерении выкупить суммы, превышающие страховые выплаты в 1,4 млн рублей у всех вкладчиков– превышенцев банка "Югра",

– сообщил Буравков в разговоре с изданием "Росбалт".

Он отметил, что за первый год полностью вернут свои средства люди с превышением до 1 млн рублей, то есть будет произведён расчет с 31 тысячей человек. На выкуп превышений в этот период будет направлено не менее 5 млрд рублей.



Из-за того, что у банка "Югра" отозвали лицензию, 32 тыс клиентов признали пострадавшими, суммы их вкладов превышают страховые выплаты в 1,4 млн рублей. В газете "КоммерсантЪ" опубликовали публичную оферту "Комплексных инвестиции", близкой к главному акционеру банка "Югра". В предложении говорилось, что выплаты начнутся 1 июня 2019-го.