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Жар и полнота: какие признаки укажут на проблемы с щитовидной железой

Фото: www.globallookpress.com
Набор веса может говорить не только о неправильной диете, но и проблемах с гормонами

Щитовидная железа вырабатывает ряд гормонов, нарушения в работе этого органы могут быть вызваны разными причинами. Однако узнать о том, что действительно есть проблема и вовремя обратиться к врачу позволят наблюдения. Так, например, беспричинное похудение при хорошем аппетите – повод попасть на прием к врачу.

Гормональное нарушение бывает, когда человека резко бросает в жар или, наоборот, он чувствует озноб, а эти изменения длятся долгое время. Если человек мерзнет в привычной обстановке, это должно насторожить.

К тому же, кожа более чувствительна к внешним раздражителям при проблемах с щитовидной железой. Она становится более сухой, склонна к зуду и шелушению. Плохое настроение, апатия, тревожность и приступы паники тоже говорят о нарушении выработки гормонов, как и проблемы с ЖКТ, например, диарея или запоры.

Как отмечает "Медикфорум", сбои сердечного ритма также опасны. Записаться на прием к эндокринологу необходимо при отдышке, учащенном пульсе или изменениях давления при легкой физической нагрузке. 

Полина ИВАНОВА
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