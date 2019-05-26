Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Грузинского политика уволили из-за российских флагов

Фото: www.globallookpress.com
Приезд детей из России в Тбилиси обернулся скандалом

Министра образования, культуры и спорта грузинского региона Аджарию Ингу Шамилишвили уволили после того, как по улицам Батуми прошел детский ансамбль из Ростова-на-Дону. Об этом рассказал глава правительства региона Торнике Рижвадзе.

Отмечается, что причиной отставки стали российские флаги, которые продемонстрировали дети. При этом почему это так разгневало Рижважзе не сообщается. Сама Шамилишвили пока никак не отреагировала на эту новость, передает грузинский "Первый канал".

Сообщается, что детский ансамбль из Ростова впервые принял участие в праздничном мероприятии, прибыв по специальному приглашению министерства образования Аджарии.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Главу Генштаба ВСУ высмеяли за слова о Крыме

Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова

ООН потребовала от России освободить украинских моряков

Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей