Грузинского политика уволили из-за российских флагов

Приезд детей из России в Тбилиси обернулся скандалом

Министра образования, культуры и спорта грузинского региона Аджарию Ингу Шамилишвили уволили после того, как по улицам Батуми прошел детский ансамбль из Ростова-на-Дону. Об этом рассказал глава правительства региона Торнике Рижвадзе.

Отмечается, что причиной отставки стали российские флаги, которые продемонстрировали дети. При этом почему это так разгневало Рижважзе не сообщается. Сама Шамилишвили пока никак не отреагировала на эту новость, передает грузинский "Первый канал".

Сообщается, что детский ансамбль из Ростова впервые принял участие в праздничном мероприятии, прибыв по специальному приглашению министерства образования Аджарии.