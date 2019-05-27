Пришельцы с Нибиру побеждают: захват Земли близок

Появились новые свидетельства межпланетного заселения Земли

Разговоры о пришельцах не утихают, каждый день появляются новые пугающие факты. Очевидцу из Италии удалось заснять разноцветный объект круглой формы, напоминающий раскрытое окно. Его положение не менялось на протяжении десяти минут.

Уфологи утверждают, это – портал инопланетян.

Подобные "окна с другой планеты" уже давно появлялись и внезапно исчезали в других странах. Исследовали уверены: эти объекты не могут быть природным явлением. Как сообщает VistaNews, подобным способом инопланетяне заселяют Землю.

Уфологи отмечают, инопланетяне по-настоящему осмелели за последние годы. Если раньше они действовали осторожно и прилагали усилия, чтобы скрыться, сейчас они открыто показывают своё могущество и хозяйничают на планете. Все дело в том, что пришельцам уже удалось изучить местность и теперь никаких трудностей в захвате Земли возникнуть не должно.

Тем не менее, ученые всё ещё отрицают существование "гостей с Нибиру".