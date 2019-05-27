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Кальяны оказались смертельно опасны

Фото: www.globallookpress.com
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Туберкулез и другие инфекционные заболевания грозят любителям покурить кальян.

"Нет технического регламента жидкостей в вейпах и кальянах, а значит нет и уверенности в составе покупаемой продукции. Кальяны не подвергаются санитарной обработке – повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний", - 

рассказал Агентству городских новостей "Москва" заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского НПЦ наркологии Олег Кутушев. Доктор добавил, что средства без никотина имитируют курение, поэтому курильщики кальяна и вейпов могут перейти на никотиносодержащие продукты.Через полтора года "парения" 80% из них начинают курить, сообщает телеканал "360"

"Не бывает безопасного потребления табака как при обычном курении, так и при использовании новомодных девайсов. Их вред связан с нейротоксичностью никотина и тех продуктов, которые образуются при нагревании ароматизаторов – они вызывают так называемую "попкорновую болезнь", поражающую альвеолы", –

подчеркнул врач.

Кроме того, кальянный дым токсичен: в нем содержатся токсические вещества, около 50 канцерогенов и мутагенов, тяжелые металлы и радиоактивные вещества, отмечает "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА
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