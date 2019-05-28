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Названы неэффективные способы похудения

Фото: pixabay.com
Популярные диеты не дают ожидаемого результата

До лета остаются считанные дни, и ничто так не прельщает, как быстрые и эффективные диеты, которые обещают без особых усилить сбросить лишние килограммы. Однако нужно знать, что привлекательные способы похудения не только не приносят никакого результата, но и вредят здоровью.

Самое "простое" народное средство худеющих – отказ от мяса в пользу овощей и фруктов. Эксперты поспешили не согласиться: такая диета только добавит лишних килограммов. В фруктах содержится много способствующих набору веса углеводов и фруктозы (от 10 до 30 г на 100 г продукта), а белков, необходимых для здорового функционирования нашего организма, в них нет.

Также диетологи развенчали миф о полезности отказа от ужина. Устоявшееся мнение, что после 18:00 есть нельзя, ошибочно: последний прием пищи должен зависеть от вашего распорядка дня и быть за три часа до сна. Героическое голодание, наоборот, замедлит процесс похудения и нарушит обмен веществ.

Полный отказ от углеводов также не спасет положение. Безуглеводные диеты подходят только спортсменам и бодибилдерам: они позволяют быстро сбросить килограммы перед соревнованиями для корректировки весовой категории человека. Далеким от спорта людям врачи запрещают пользоваться этим способом. Такая система питания тоже приведет к проблемам с обменом веществ.

Некоторые обращаются к методам похудения придворных дам и используют корсеты. Уменьшение талии таким способом – миф и прямой путь к ухудшению здоровья: утягивающие конструкции сдавливают органы, нарушают кровоснабжение и приводят к обезвоживанию организма. Они вызывают ощущение тяжести и нехватку воздуха и могут привести к обморокам.

Завершают парад неэффективных способов похудения добавки и препараты, обещающие снижение веса. Врачи настоятельно не рекомендуют прибегать к чудодейственным программам по избавлению от лишних килограммов. Чаще всего их выпускают малоизвестные компании, которые не дают никаких гарантий. Если вам все же удалось похудеть с помощью такого курса , не расслабляйтесь: после его завершения вес вернется в двойном размере.

Диетологи напоминают, что ключ к стройному телу находится в правильном питании и систематическим занятием спортом. Худеть нужно постепенно и последовательно, а чудодейственные диеты вместе с корсетами оставить в прошлом.

Татьяна СКРИПНИЧЕНКО
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