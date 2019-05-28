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Открыты секреты главного летнего десерта

Фото: www.globallookpress.com
Простые правила помогут выбрать лучшее мороженое

В летнюю жару без мороженого – любимого лакомства как детей, так и взрослых – никуда. Кажется, что о нем все известно, ведь вкус лакомства знаком с раннего детства. Но специалисты Роскачества предупреждают о тайнах, которые в себе хранит главный летний десерт, и советуют внимательно подходить к его выбору.

Сначала нужноя тщательно изучить этикетку продукта: содержание молока и сливок должно быть не ниже 40%. Также в его состав входят натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. В Роскачестве отмечают, что жирность молочного мороженого должна составлять не более 7,5%, сливочного – от 8% до 11,5%, а жирность пломбира может варьироваться в пределах 12 – 20%.

Сотрудники организации уверяют, что стабилизаторов в составе мороженого бояться не нужно – они используются во всех видах лакомства для поддержания формы продукта. В составе могут быть альгинат натрия, каррагинан и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, фурцеллеран. Все эти вещества являются безопасными для здоровья. Также в производстве мороженого используется и другие химические элементы, которые не представляют опасности для организма. 

После открытия обертки эксперты советуют обратить внимание на внешний вид продукта: белый налет на шоколадной глазури – результат неправильного хранения или подозрительного состава. Если на мороженом образовалась корочка льда, это значит, что оно неоднократно замораживалось. Изготовленное по правилам лакомство должно таять медленно и одновременно с глазурью, а после заморозки кусочки от него должны "откалываться".

Татьяна СКРИПНИЧЕНКО
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