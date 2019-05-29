Победить жару: какие продукты помогут легче перенести летний зной

Специальный рацион поможет улучшить самочувствие во время высоких температур

В этом году москвичей ожидает жаркое лето, сообщают синоптики. Уже на этой неделе столбики термометров поднялись до +30°C. Медики составили список советов, помогающих легче переносить подобное температуры.

В первую очередь эксперты рекомендуют сократить количество сладостей и приправ в своем рационе, сообщает "МедикФорум". Как доказали ученные из Колумбийского университета, эти продукты увеличивают потоотделение, которое и без того активизируется в жару. Чтобы не изнурять организм большой потерей жидкости, лучше отказаться от сахара, а в качестве приправ использовать лимонный сок и сок лайма.

Также исследователи советуют заменить жирное мясо, требующее много энергии для усваивания, на такие источники "легких" белков и клетчатки, как рыба, фрукты, овощи, рис и зелень. Чтобы справиться с тошнотой, часто возникающей в период высоких температур, предлагается употреблять продукты с "вяжущим вкусом" – бананы, морсы из рябины или смородины, шпинат и мяту.

Хотя соль называют "белой смертью", медики утверждают: вместе с потом выходит большое ее количество, поэтому специально сокращать ее потребление не стоит. Недостаток этого вещества может вызвать недомогание.

Эксперты также напоминают: не стоит наедаться на ночь. Переваривание большого количества пищи повысит температуру тела, что явно ухудшит качество сна во время жары, поэтому вечером лучше ограничится легким перекусом, передает "МИР 24".