Элементарно: найден верный способ избежать преждевременной смерти

Повысить продолжительность жизни можно с помощью физических нагрузок

Пожилым женщинам следует совершать около 7 тыс. шагов в день. К такому выводу пришли медики из Гарварда совместно с японскими коллегами.

Такой объем нагрузок, по их словам, является оптимальным для поддержания здоровья сердца и сосудов в максимально хорошем состоянии.

"Пройти десять тысяч шагов в день – задача, которая отпугивает многих женщин в возрасте. Мы показали, что даже небольшое увеличение физической нагрузки заметно снижает вероятность преждевременной смерти среди представительниц слабого пола. Можно сказать, что любой "лишний" шаг будет полезен для вашего здоровья",

– сообщил исследователь И-мин Ли.

Более 16 тысяч представительниц слабого пола приняли участие в эксперименте. Их средний возраст составил 72 года. На основе своих наблюдений ученые сделали выводы, которые опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine.

Специалисты выяснили, что женщины, совершающие примерно 4400 шагов ежедневно, имели более низкий риск смерти в отличие от тех, кто в день делал приблизительно 2700 шагов. Активность добровольцев сравнивали в течение четырех лет.

В настоящее время различные формы слабоумия и сердечно-сосудистые заболевания являются одними из главных причин смерти людей в развитых странах.