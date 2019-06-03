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Известная британская компания решила провести исследование, можно ли с помощью подручных средств и популярных продуктов осуществить мечту многих представительниц прекрасного пола – стать владелицей груди большого размера, не ложась под нож хирурга. Оказалось, что кроме гормонов и веса, ничего не воздействует на формы женщин.
Организация сначала узнала, в какие способы верит слабый пол, а потом выясняла, работают ли они. Так, популярный стереотип о том, что от капусты растет бюст, потому что в ней содержатся вещества, которые имитируют эстроген в организме, подтверждения не получил.
Специалисты, как сообщает издание The Mirror, заявили, что истории, когда у девушек начинала расти грудь после поедания капусты, просто случайны. Впрочем, как отмечает телеканал "МИР24", этот овощ богат многими минералами и витаминами, поэтому его стоит чаще включать в рацион питания.
Исследование британцев также показало, что соевое молоко тоже никак не способствуют росту молочных желез, как и применение вазелина. Все изменения обусловлены лишь природой и набором веса.
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