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Названы влияющие на размер бюста продукты

Фото: pixabay.com
Массаж не поможет увеличить объем груди

Известная британская компания решила провести исследование, можно ли с помощью подручных средств и популярных продуктов осуществить мечту многих представительниц прекрасного пола – стать владелицей груди большого размера, не ложась под нож хирурга. Оказалось, что кроме гормонов и веса, ничего не воздействует на формы женщин.

Организация сначала узнала, в какие способы верит слабый пол, а потом выясняла, работают ли они. Так, популярный стереотип о том, что от капусты растет бюст, потому что в ней содержатся вещества, которые имитируют эстроген в организме, подтверждения не получил.

Специалисты, как сообщает издание The Mirror, заявили, что истории, когда у девушек начинала расти грудь после поедания капусты, просто случайны. Впрочем, как отмечает телеканал "МИР24", этот овощ богат многими минералами и витаминами, поэтому его стоит чаще включать в рацион питания.

Исследование британцев также показало, что соевое молоко тоже никак не способствуют росту молочных желез, как и применение вазелина. Все изменения обусловлены лишь природой и набором веса. 

Полина ИВАНОВА
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