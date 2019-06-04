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От головной боли избавят популярные продукты

Фото: www.globallookpress.com
Чтобы справиться с мигренью, не обязательно принимать таблетки

Как уверяют некоторые эксперты, не стоит травить свой организм химией, лучше использовать народные средства, чтобы убрать головную боль. К примеру, нежирное молоко, в котором содержится калий и кальций, позволит избавиться от страданий.

Эффективным продуктом в борьбе с головной болью является рыба, богатая не только витаминами группы В, но и Омега-3. Как передает портал "Актуальные новости", обычно голова болит у человека из-за снижения уровня сахара в крови, поэтому необходимо восстановить его баланс. Чтобы не злоупотреблять сладостями, можно съесть кусочек лимона или целое яблоко.

Головная боль является симптомом многих патологических состояний и заболеваний, вызванных сосудистыми нарушениями и спазмами. Как всегда отмечают врачи, поход к специалисту никогда не будет лишним. В частности, головная боль с зевотой, продолжающиеся долгий период времени, могут быть признаком проблем сбоев в работе сердца. 

Полина ИВАНОВА
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