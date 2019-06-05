Забудьте о клубнике: названы самые полезные ягоды

Летом организм надо накормить витаминами

Брусника и голубика укрепят здоровье, а производители клубники используют химические удобрения, которые снижают ценность этой ягоды.

"Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются", -

рассказал РИА "Новости" врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

По словам доктора, выращенная в больших хозяйствах клубника хорошо выглядит и пахнет, однако отличается по вкусу и по химическому составу от дикорастущих ягод.

Врач-диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова напомнила, что все ягоды полезны, так как в них много витаминов и микроэлементов: витамина С, фолиевой кислоты, магния, селена и других. Эти вещества благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, укрепляют иммунитет и замедляют процессы старения.

В чернике и голубике много флавоноидов – веществ, которые активируют работу ферментов в организме. Ягоды хороши еще и тем, что их без опаски можно есть людям, страдающим сахарным диабетом, так как они почти не повышают уровень глюкозы в крови.

По словам экспертов, для того, чтобы получить максимальный эффект от витаминов, ягоды нужно есть каждый день по 100-120 г не менее трех раз в неделю. Лучше съесть это лакомство в первой половине дня. а не на ужин, так как ягоды стимулируют аппетит, что может привести к перееданию на ночь, напоминает телеканал "Царьград".

"Чем разнообразнее человек питается, чем больше у него видов овощей, ягод, фруктов в рационе, тем разнообразнее флора в кишечнике и тем больше положительных эффектов от этой флоры может получить организм", –

считает доктор Пилипенко.

С осторожностью надо употреблять ягоды людям, имеющим проблемы с пищеварением, и тем, кто перенес операцию по удалению желудка или части тонкой кишки.