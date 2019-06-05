Пакуйте чемоданы: назван самый выгодный месяц для путешествий

Пока еще можно найти недорогие билеты на море

Эксперты туристического рынка пришли к выводу, что те, кто хотят сэкономить, должны уходить в отпуск в июне.

Именно июнь стал самым выгодным летним месяцем для поездок. Июньские билеты по России обойдутся путешественникам на 12% дешевле, а за рубеж – до 10%. Самыми выгодными стали тарифы на авиабилеты на первую неделю июня. К примеру, в прошлом году средний чек на внутренние перелеты в июне равнялся 7 тыс. рублей, в июле 8,5 тысячам, в августе вырос до 9 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис Aviasales.

В Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды можно долететь в среднем за 8 тыс. рублей. Билеты в Крым обойдутся чуть дороже, их стоимость равна 11 тыс. рублей.

Самыми недорогими направлениями июня этого года стали Тиват, Бургас, Барселона, Париж, Прага, Ларнака – в эти города можно слетать за 17,6 тыс. рублей. Пекин и Дубай и Пекин обойдутся в 20 тыс. рублей, в Сеул можно полететь за 23 тыс. рублей.

Билеты в Нью-Йорк стоят 33 тыс. рублей, а за авиабилет на Бали в июне нужно будет отдать 45 тыс. рублей.

