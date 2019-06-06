Обнародованы новые факты об убийстве брошенных Ходорковским в ЦАР журналистов

В громком деле всплыли новые подробности

Тройное убийство российских спецкорров в Центральноафриканской Республике (ЦАР) летом прошлого года стало настоящей трагедией, которая никого не оставила равнодушным. Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко погибли при загадочных обстоятельствах.

Дело журналистов расследуют на их родине и в Африке. Чтобы выяснить подробности и установить, что же произошло на самом деле, по следам потерпевших отправился нанятый РИА ФАН детектив Евгений Гвоздев.

Благодаря его поездке на африканский континент удалось пролить свет на случившееся. Так, сыщику стало известно, что план убийства был приготовлен заранее.

Гвоздев активно задавал вопросы местным жителям, в поле зрения которых могли попасть российские журналисты, и стражам правопорядка. Детективу ФАН стало известно, что 30 июля Расторгуева, Джемаля и Радченко вывезли из отеля "Националь" в сторону Сибю.

По дороге машина останавливалась дважды: в деревнях Нгунда и Дамара. В последней сотрудники Центра управления расследованиями (ЦУР) запечатлели местных торговцев. Вечером группа прибыла на северный пост Сибю. Там россияне прошли проверку документов, которую выполняла жандарм Ирэн Агнес. Пропуском дальше для них стала аккредитация ООН.

"Один из граждан сообщил детективу ФАН, что журналистов окружили боевики незаконных вооруженных формирований, промышляющих грабежами и убийствами", - говорится в материале РИА ФАН.

Организацией поездки журналистов в ЦАР занимался ЦУР. Он же был ее инициатором. Известно, что к центру имеет отношение беглый олигарх Михаил Ходорковский. Послав Расторгуева, Джемаля и Радченко в одно из самых криминальных мест в мире, он не подумал об их безопасности и не приставил к ним охрану, тем самым отправил своих подопечных на верную гибель. У журналистов были лишь липовые удостоверения сотрудников ООН.

Спецкорров послали в роковую командировку, чтобы найти след частной военной компании (ЧВК). Но, по официальным данным, в ЦАР находятся российские инструкторы, которые преподают военное дело африканцам.