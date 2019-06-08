Неожиданно: орехи приводят к смертельному заболеванию

В продукте содержится опасный грибок

Ученый-диетолог Моника Рейнагель утверждает, что чрезмерное употребление орехов приводит к раку печение.

По ее словам, большую угрозу представляет грибок аspergillus, который может содержаться в злаках. В результате зараженные продукты выделяют канцерогенный афлатоксин. Попадая в организм человека, он повреждает печень и увеличивает риск развития рака, передает МедикФорум.

При этом диетолог признает и пользу орехов, которые благотворно влияют на общее состояние организма.