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Диетологи вывели идеальную формулу похудения

Фото: www.globallookpress.com
Нужно убрать из своего рациона жирную пищу, различные соусы и майонезы, имеющие в своем составе компоненты, вызывающие еще больший аппетит

Врачи определили, как можно иметь стройную фигуру и при этом не ограничивать себя изнурительными диетами. Отмечается, что нужно убрать из своего рациона жирную пищу, различные соусы и майонезы, имеющие в своем составе компоненты, вызывающие еще больший аппетит.

Также, как уточняется в статье VistaNews, следует убрать покупные десерты и конфеты, в которых содержится много сахара и пальмового масла. При этом сладкое можно легко заменить на домашнюю выпечку из отрубей, овсяной, ржаной и рисовой муки.

Также стоит учитывать и фактор физической активности. Ее, по словам экспертов,  можно повысить регулярными пробежками и велопрогулками.

Андрей ДОВЛАТОВ
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