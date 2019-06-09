Нибиру
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Врачи определили, как можно иметь стройную фигуру и при этом не ограничивать себя изнурительными диетами. Отмечается, что нужно убрать из своего рациона жирную пищу, различные соусы и майонезы, имеющие в своем составе компоненты, вызывающие еще больший аппетит.
Также, как уточняется в статье VistaNews, следует убрать покупные десерты и конфеты, в которых содержится много сахара и пальмового масла. При этом сладкое можно легко заменить на домашнюю выпечку из отрубей, овсяной, ржаной и рисовой муки.
Также стоит учитывать и фактор физической активности. Ее, по словам экспертов, можно повысить регулярными пробежками и велопрогулками.
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