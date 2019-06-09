Нужно убрать из своего рациона жирную пищу, различные соусы и майонезы, имеющие в своем составе компоненты, вызывающие еще больший аппетит

Врачи определили, как можно иметь стройную фигуру и при этом не ограничивать себя изнурительными диетами. Отмечается, что нужно убрать из своего рациона жирную пищу, различные соусы и майонезы, имеющие в своем составе компоненты, вызывающие еще больший аппетит.

Также, как уточняется в статье VistaNews, следует убрать покупные десерты и конфеты, в которых содержится много сахара и пальмового масла. При этом сладкое можно легко заменить на домашнюю выпечку из отрубей, овсяной, ржаной и рисовой муки.

Также стоит учитывать и фактор физической активности. Ее, по словам экспертов, можно повысить регулярными пробежками и велопрогулками.