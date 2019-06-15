Без фанатизма: увлечение здоровым питанием может привести к расстройству

Нибиру
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Все хорошо в меру – специалисты утверждают, что не стоит зацикливаться на употреблении полезных продуктов. Конечно, никто не призывает питаться фаст-фудом. Речь идет именно об одержимости здоровым питанием, из-за которой может развиться нервная орторексия.
Люди с таким расстройством сосредоточены на максимальной пользе потребляемой еды. Вкус и даже калорийность отходят на второй план. При этом страдает и социальная жизнь человека – он уже не может спокойно пообщаться с друзьями в ресторане или сходить в гости. Ведь его внимание обращено на блюда, которые могут быть приготовлены неправильно и не соответствуют нормам здорового питания, пишет Medicalxpress.
Как ни парадоксально, но рацион страдающих орторексией людей не всегда сбалансирован. Зачастую в нем нет необходимых организму продуктов. Что автоматически делает такое меню уже совсем не здоровым.
Специалисты призывают не бояться разнообразить свой стол – есть можно все. Главное соблюдать умеренность.
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