Без фанатизма: увлечение здоровым питанием может привести к расстройству

Приверженцев "правильной" пищи предупредили об опасности

Все хорошо в меру – специалисты утверждают, что не стоит зацикливаться на употреблении полезных продуктов. Конечно, никто не призывает питаться фаст-фудом. Речь идет именно об одержимости здоровым питанием, из-за которой может развиться нервная орторексия.

Люди с таким расстройством сосредоточены на максимальной пользе потребляемой еды. Вкус и даже калорийность отходят на второй план. При этом страдает и социальная жизнь человека – он уже не может спокойно пообщаться с друзьями в ресторане или сходить в гости. Ведь его внимание обращено на блюда, которые могут быть приготовлены неправильно и не соответствуют нормам здорового питания, пишет Medicalxpress.

Как ни парадоксально, но рацион страдающих орторексией людей не всегда сбалансирован. Зачастую в нем нет необходимых организму продуктов. Что автоматически делает такое меню уже совсем не здоровым.

Специалисты призывают не бояться разнообразить свой стол – есть можно все. Главное соблюдать умеренность.