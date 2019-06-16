Названо средство для повышения потенции при диабете

Почти у половины мужчин с этим заболеванием есть проблемы интимного характера

Из-за повышенного сахара диабетики страдают от снижения либидо. Кроме того, специалисты утверждают, что половой орган при этом заболевании хуже наполняется кровью, что препятствует нормальной эрекции.

Среди растительных средств, которые могут помочь решить эти проблемы, выделяют настойку зверобоя. Он способствует улучшению кровообращения и нормализации уровня сахара в крови.

Для настойки потребуется 2 столовые ложки зверобоя. Залейте его 200 мл горячей воды. Через час целебный отвар будет готов. Процедите его и принимайте трижды в день по три столовые ложки, пишет Vistanews.

Специалисты предупреждают: заниматься самолечением опасно. Перед приемом каких бы то ни было средств обязательно посоветуйтесь с врачом.