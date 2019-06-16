Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названо средство для повышения потенции при диабете

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРаскрыт элементарный способ борьбы с гипертонией
Почти у половины мужчин с этим заболеванием есть проблемы интимного характера

Из-за повышенного сахара диабетики страдают от снижения либидо. Кроме того, специалисты утверждают, что половой орган при этом заболевании хуже наполняется кровью, что препятствует нормальной эрекции.

Среди растительных средств, которые могут помочь решить эти проблемы, выделяют настойку зверобоя. Он способствует улучшению кровообращения и нормализации уровня сахара в крови.

Для настойки потребуется 2 столовые ложки зверобоя. Залейте его 200 мл горячей воды. Через час целебный отвар будет готов. Процедите его и принимайте трижды в день по три столовые ложки, пишет Vistanews.

Специалисты предупреждают: заниматься самолечением опасно. Перед приемом каких бы то ни было средств обязательно посоветуйтесь с врачом.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы нашли способ ослабить Россию

США защитят Европу от российской "агрессии"

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей