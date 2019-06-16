Без диеты и с удовольствием: найден действенный рецепт похудения

Нибиру
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Чтобы не набрать лишних килограммов и быть в тонусе, медики советуют не отказывать себе в любовных играх.
Занятия сексом специалисты приравнивают к одному из видов физической активности. Ведь в процессе сжигаются калории, как и при занятиях спортом.
Врачи отмечают, что прибавка в весе при менопаузе может быть спровоцирована выработкой кортизола – гормона стресса. Для повышения настроения многие стараются побаловать себя чем-то вкусным и зачастую совсем не полезным. Секс способствует выбросу эндорфинов – гормонов счастья, которые "нейтрализуют" эффект предыдущих. Кроме того, эндорфины замедляют старение, отмечает Vistanews.
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