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Без диеты и с удовольствием: найден действенный рецепт похудения

Фото: www.globallookpress.com
Дамам, у которых наступил климакс, не стоит переживать за фигуру

Чтобы не набрать лишних килограммов и быть в тонусе, медики советуют не отказывать себе в любовных играх.

Занятия сексом специалисты приравнивают к одному из видов физической активности. Ведь в процессе сжигаются калории, как и при занятиях спортом.

Врачи отмечают, что прибавка в весе при менопаузе может быть спровоцирована выработкой кортизола – гормона стресса. Для повышения настроения многие стараются побаловать себя чем-то вкусным и зачастую совсем не полезным. Секс способствует выбросу эндорфинов – гормонов счастья, которые "нейтрализуют" эффект предыдущих. Кроме того, эндорфины замедляют старение, отмечает Vistanews.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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