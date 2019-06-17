За несколько дней до трагедии атомщики начали получали тайные знаки

В роковой аварии на Чернобыльской АЭС замешаны темные силы, судачили в тот злополучный, 1986-й, год. Очередную волну догадок и слухов породил вышедший недавно англо-американский сериал.

Воспоминания о том, что на севере Украины знаки атомщикам подавала некая сущность, нахлынули с новой силой. "Черная птица Чернобыля" – так окрестили предвестника беды, безголовую тварь с гигантскими крыльями и красными светящимися глазами, пишет Daily Star на основе рассказов археолога Роберта Максвелла, который не раз посещал зону отчуждения.

О творящихся накануне трагедии странностях ему поведали местные жители. Однако их имена он предпочел оставить в тайне.

"Сотрудники Чернобыля начали делиться похожим опытом, у некоторых были страшные кошмары, в то время как другие получали телефонные звонки с угрозами",

– вспоминал ученый, не приводя никаких доказательств. Так что нет никакой гарантии, что байки не являются результатом его бурной фантазии.

Между тем появление фильма вызвало ажиотаж среди иностранцев. Известно, что число туристов в Припять увеличилось примерно на 40%.