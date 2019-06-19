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Мужчинам указали на спасающий от рака продукт

Фото: www.globallookpress.com
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Употребление йогурта способно уберечь от онкологических заболеваний кишечника

Специалисты из Вашингтонского университета после 26 лет экспериментов смогли выявить продукт, который помогает снизить риск возникновения раковых опухолей у представителей сильного пола. Оказалось, что еженедельное употребление в пищу двух и более порций йогурта снижает риск рака кишечника.

Результаты исследования были опубликованы на американском медицинском портале EurekAlert!. Ученые проводили свои изыскания с 1986 по 2012 годы. За это время в них приняли участие более 32 тыс. мужчин и около 56 тыс. женщины

За это время было выявлено 5811 случаев развития доброкачественных опухолей у мужчин и 8116 – у женщин. Ученые выявили интересную закономерность: у мужчин, которые употребляли йогурт не менее двух раз в неделю, риск развития доброкачественных опухолей был ниже на 19%, а появление аденом в толстом кишечнике, грозящих переродиться в рак, уменьшилось на 26%. У женщин такой связи выявлено не было.

Фото: www.globallookpress.com

Защитить организм от рака помогли бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые содержатся в йогуртовых культурах. Они позволяют снизить в кишечнике содержание химических веществ, вызывающих рак.

Почему полезные бактерии действуют так только на мужчин, ученые установить не смогли. Возможно, ответ на этот вопрос смогут дать дальнейшие исследования.

О пользе йогурта в профилактике онкологических заболеваний ранее заявляли и российские ученые. Коллектив исследователей из Санкт-Петербурга пришел к выводу, что йогурты с пробиотиками увеличивают количество бифидобактерий в кишечнике, которые помогают организму бороться с воспалениями, которые потенциально могут спровоцировать рак, передает "Мир 24".

Андрей ФИЛАТОВ
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