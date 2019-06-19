Мужчинам указали на спасающий от рака продукт

Употребление йогурта способно уберечь от онкологических заболеваний кишечника

Специалисты из Вашингтонского университета после 26 лет экспериментов смогли выявить продукт, который помогает снизить риск возникновения раковых опухолей у представителей сильного пола. Оказалось, что еженедельное употребление в пищу двух и более порций йогурта снижает риск рака кишечника.



Результаты исследования были опубликованы на американском медицинском портале EurekAlert!. Ученые проводили свои изыскания с 1986 по 2012 годы. За это время в них приняли участие более 32 тыс. мужчин и около 56 тыс. женщины

За это время было выявлено 5811 случаев развития доброкачественных опухолей у мужчин и 8116 – у женщин. Ученые выявили интересную закономерность: у мужчин, которые употребляли йогурт не менее двух раз в неделю, риск развития доброкачественных опухолей был ниже на 19%, а появление аденом в толстом кишечнике, грозящих переродиться в рак, уменьшилось на 26%. У женщин такой связи выявлено не было.

Защитить организм от рака помогли бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые содержатся в йогуртовых культурах. Они позволяют снизить в кишечнике содержание химических веществ, вызывающих рак.

Почему полезные бактерии действуют так только на мужчин, ученые установить не смогли. Возможно, ответ на этот вопрос смогут дать дальнейшие исследования.

О пользе йогурта в профилактике онкологических заболеваний ранее заявляли и российские ученые. Коллектив исследователей из Санкт-Петербурга пришел к выводу, что йогурты с пробиотиками увеличивают количество бифидобактерий в кишечнике, которые помогают организму бороться с воспалениями, которые потенциально могут спровоцировать рак, передает "Мир 24".