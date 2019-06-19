"Водят за нос": раскрыта главная тайна Нибиру

Жители всего мира верят в небылицы, чтобы почувствовать себя нужными

Некий философ, который решил не выдавать своего имени, считает, что Нибиру, а соответственно и пришельцев, на самом деле не существует, да и конца света не ожидается. Люди обращают внимание на заявления псведоэкспертов о планете Х, чтобы выразить свою обеспокоенность за судьбу Земли.

В последнее время проблемы нашей планеты все больше беспокоят ее жителей, которые проявляют свое сознание, обсуждая глобальные проблемы. Однако это представление об опасности для жизни на Земле навязывают большинству консприрологи. Одни уфологи уверяют, что гости из других миров влияют на человечество, другие утверждают, что нашли очередную базу пришельцев.

И хотя реальных доказательств нет, это приводит к мысли о том, что всех неравнодушных "водят за нос". Хотя, возможно, это масоны проверяют людей на основные инстинкты.

Впрочем, многие люди склонны верить в то, что инопланетяне существуют, а многочисленные ролики в соцсетях с НЛО – настоящие. Психологи, как передает портал VistaNews, объясняют это тем, что людям крайне важна постоянная встряска. Человеку необходимо испытывать стресс. К тому же, в основе многих экшн-фильмов и игр лежит сюжет по борьбе за Землю и существование, право быть человеком. Эта идея помогает людям чувствовать себя нужными.

Если бы не было историй про Нибиру или не появлялись бы очередные сообщения о конце света, то человечеству было бы скучно, и оно впало бы в апатию.