Вкусный продукт решит проблему с импотенцией на раз

Лакомство можно добавлять во многие блюда

После 30 лет многие мужчины сталкиваются с эректильной дисфункцией. Эксперты утверждают, что улучшить качество секса можно без помощи лекарств и уколов, достаточно включить в свой ежедневный рацион мед, от которого не бывает таких побочных явлений, как от таблеток.

Так, например, пчелиный продукт из женьшеня эффективно борется с ухудшением эрекции. Целебные свойства этого растения нормализуют кровоснабжение полового органа, продлевая секс. Также повышает потенцию каштановый и гречишный мед. А цветочный с медоносными плодами орхидеи и жасмина пробуждает "спящие" сперматозоиды, улучшая их качество. Таким образом, отмечает портал VladTime, мед – это отличное лекарство для тех, кто в скором времени хочет стать отцом.

Мед можно есть не только в качестве десерта, но и смешивать его с орехами, сухофруктами, добавлять в каши и выпечку. Однако специалисты подчеркивают, что употреблять это лакомство нужно каждый день, чтобы добиться желаемого результата. Но порции должны быть не более 70-100 граммов.