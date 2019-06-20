Морковь не нужна: сохранить зрение поможет популярный продукт

Есть его нужно 2-4 раза в неделю, чтобы добиться желаемого результата

Исследователи выяснили, что регулярное употребление яиц позволит снизить риск развития возрастной макулодистрофии, отчего страдают люди старше 50 лет, на 50%.

В яйцах содержится много полезных для здоровья глаз витаминов, аминокислот и других веществ, например, лютеина, цинка, каротеноидов и зеаксантина. Все эти элементы, находящиеся в "золотом" продукте, не просто могут замедлить развитие болезни глаз, но и вылечить ее, утверждают ученые. Этот продукт предотвращает разрушение сетчатки и появление катаракты.

Помимо яиц, как сообщает портал VistaNews, защищают зрение зелень и миндаль. Полезные для глаз вещества содержатся в капусте, шпинате и листьях салата. С катарактой борются орехи, в которых есть витамин Е. Остроту зрения сохраняют, как известно, и ягоды черники, которые снимают усталость при долгом использовании компьютера. Рыба с омега-3 жирными кислотами избавляет от синдрома сухих глаз.