Выжить трудно: назван самый агрессивный вид рака

Медики сделали печальные выводы

Сложнее всего вылечить рак поджелудочной железы. В 2018 г. в России среди пациентов, скончавшихся от онкологического заболевания, почти 40% имели именно этот диагноз.

Смертность при раке печени и внутрипеченочных протоков составила 38,4%, пишет RT со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Довольно часто медики не в состоянии помочь при раке пищевода – летальность зафиксирована в 29,9% случаях. Онкологические поражения органов дыхания – легких, бронхов, трахеи – также в 21,9% приводит к смерти. Россияне с новообразованиями в глотке в 2018 г. умирали в 17,3% случаев.

Лучше всего медики научились бороться с раком молочной железы – тут смертность всего на уровне 3%; тела матки (2,2%) и губы (1%), указывает URA.RU. А наиболее безобидными, если так можно говорить об онкологических заболеваниях, медики считают рак кожи и щитовидной железы – тут летальных исходов бывает менее 1%, то есть даже меньше статистической погрешности.

Всего в конце 2018 г. в России проживало 3,7 млн человек с диагнозом "рак".