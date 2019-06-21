Иностранцев впечатлила программа "Московское долголетие"

Проект правительства Москвы по созданию условий для активного долголетия признали одним из лучших

10 лет назад парк Лужники пустовал. Теперь же благодаря усилиям столичных властей горожане получили великолепную площадку для полноценного отдыха, отметил путешественник и писатель из США Дэн Бюттнер. Американец является автором книг "Правила долголетия" и "Голубые зоны".

"…там построили велосипедную дорожку, организовали места, куда люди могут приходить вечером потанцевать, где молодежь может играть. Люди получили возможность полноценного отдыха и с удовольствием выходят из своих машин, чтобы погулять в парке",

– заявил Бюттнер на III Форуме социальных инноваций регионов.

Эксперт сравнил подходы к здравоохранению на Украине и в России, рассказав о неприятном опыте, который ему пришлось пережить в девяностые. Тогда ему пришлось неделю провести в военно-морском госпитале Одессы. Впечатления были не из приятных. Американец отметил колоссальную разницу – высокий уровень медицины в столице его поразил. В московских клиниках все делается на благо пациентов, а усилия правительства города направлены на обеспечение здоровья и долголетия жителей.

"Сейчас больница – это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы. То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар. Это серьезные усилия", – цитирует его ТАСС.

Напомним, стартовал проект "Московское долголетие" в марте 20018 года. Участвуют в нем около 160 тысяч человек. Лучшей практикой в международном сообществе проект назвали и другие эксперты – представители США, Бутана и Греции.

После экскурсии по стенду "Парк долголетие" в сопровождении руководителя дирекции форума, замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова специалисты предложили создать международную конвенцию для обмена опытом с другими странами.

"Московское долголетие" – это великолепный, замечательный проект, который очень важен для людей старшего поколения. Это одна из лучших практик, которую мы можем наблюдать в международном сообществе, и очень важно, чтобы Москва делилась опытом его реализации", – подчеркнул председатель рабочей группы открытого состава по проблемам старения ООН Мартин Гарсия Моритан.

Основатель межпоколенческого проекта "Мост поколений" из Германии Хорст Крумбах поразился развитию проекта и выразил желание перенять московский опыт.

Отметим, что за три дня работы форума в "Парке долголетия" прошли 109 открытых мастер-классов. В них участвовали 1750 человек. Около полутора тысяч человек получили возможность пройти тест на долголетие. На память они получили снимки самих себя в преклонном возрасте. Гости форума смогли попробовать себя в роли художников, написав картины на пленэре, а также заняться спортом. 82-летняя участница "Московского долголетия" установила рекорд на форуме. Женщина провела самый длинный сет в настольном теннисе. Продлился он целых три часа.

Впервые форум социальных инноваций регионов прошел в Омске в 2015 году. Тогда участие в нем приняли представители 75 регионов страны. В этом году на форуме работали около трех тысяч профессионалов, представляющих уже 85 субъектов.

III Форум социальных инноваций прошел на ВДНХ с 19 по 21 июня.