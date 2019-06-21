Иностранцев впечатлила программа "Московское долголетие"

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10 лет назад парк Лужники пустовал. Теперь же благодаря усилиям столичных властей горожане получили великолепную площадку для полноценного отдыха, отметил путешественник и писатель из США Дэн Бюттнер. Американец является автором книг "Правила долголетия" и "Голубые зоны".
"…там построили велосипедную дорожку, организовали места, куда люди могут приходить вечером потанцевать, где молодежь может играть. Люди получили возможность полноценного отдыха и с удовольствием выходят из своих машин, чтобы погулять в парке",
– заявил Бюттнер на III Форуме социальных инноваций регионов.
Эксперт сравнил подходы к здравоохранению на Украине и в России, рассказав о неприятном опыте, который ему пришлось пережить в девяностые. Тогда ему пришлось неделю провести в военно-морском госпитале Одессы. Впечатления были не из приятных. Американец отметил колоссальную разницу – высокий уровень медицины в столице его поразил. В московских клиниках все делается на благо пациентов, а усилия правительства города направлены на обеспечение здоровья и долголетия жителей.
"Сейчас больница – это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы. То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар. Это серьезные усилия", – цитирует его ТАСС.
Напомним, стартовал проект "Московское долголетие" в марте 20018 года. Участвуют в нем около 160 тысяч человек. Лучшей практикой в международном сообществе проект назвали и другие эксперты – представители США, Бутана и Греции.
После экскурсии по стенду "Парк долголетие" в сопровождении руководителя дирекции форума, замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова специалисты предложили создать международную конвенцию для обмена опытом с другими странами.
"Московское долголетие" – это великолепный, замечательный проект, который очень важен для людей старшего поколения. Это одна из лучших практик, которую мы можем наблюдать в международном сообществе, и очень важно, чтобы Москва делилась опытом его реализации", – подчеркнул председатель рабочей группы открытого состава по проблемам старения ООН Мартин Гарсия Моритан.
Основатель межпоколенческого проекта "Мост поколений" из Германии Хорст Крумбах поразился развитию проекта и выразил желание перенять московский опыт.
Отметим, что за три дня работы форума в "Парке долголетия" прошли 109 открытых мастер-классов. В них участвовали 1750 человек. Около полутора тысяч человек получили возможность пройти тест на долголетие. На память они получили снимки самих себя в преклонном возрасте. Гости форума смогли попробовать себя в роли художников, написав картины на пленэре, а также заняться спортом. 82-летняя участница "Московского долголетия" установила рекорд на форуме. Женщина провела самый длинный сет в настольном теннисе. Продлился он целых три часа.
Впервые форум социальных инноваций регионов прошел в Омске в 2015 году. Тогда участие в нем приняли представители 75 регионов страны. В этом году на форуме работали около трех тысяч профессионалов, представляющих уже 85 субъектов.
III Форум социальных инноваций прошел на ВДНХ с 19 по 21 июня.
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