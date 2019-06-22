Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Исследователи Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Ученые подчеркнули, что изменения в серотониновой системе могут начаться за 15-20 лет до болезни. И со временем она будет лишь прогрессировать, сообщает Science Alert.
Участникам эксперимента обследовали мозг и полученные результаты сравнили с данными 65 человек с болезнью Паркинсона и 25 здоровых волонтеров . В итоге были выявлены изменения в серотониновой системе, влияющей на настроение человека,сон и моторную функцию.
Данное открытие может привести к созданию новых способов диагностики заболевания и лечения болезни Паркинсона.
Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе
К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше