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Раскрыт ранний признак неизлечимой болезни

Фото: www.globallookpress.com
К ней может привести истощение серотонина в человеческом организме

Исследователи Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.

Ученые подчеркнули, что изменения в серотониновой системе могут начаться за 15-20 лет до болезни. И со временем она будет лишь прогрессировать, сообщает Science Alert.

Участникам эксперимента обследовали мозг и полученные результаты сравнили с данными 65 человек с болезнью Паркинсона и 25 здоровых волонтеров . В итоге были  выявлены изменения в серотониновой системе, влияющей на настроение человека,сон и моторную функцию.

Данное открытие может привести к созданию новых способов диагностики заболевания и лечения болезни Паркинсона. 

Андрей ДОВЛАТОВ
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