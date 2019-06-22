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Сила в воде: как питьевой режим влияет на потенцию

Фото: www.globallookpress.com
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Медики рекомендуют отказаться от пакетированных соков, покупного кваса, сладкого чая и кофе, заменив это на обычную отфильтрованную воду

При недостаточном потреблении воды, работоспособность сосудов уменьшается в несколько раз, поэтому мужчины испытывают проблемы с эрекцией.

Именно сгущение крови от недостатка воды ведёт к ослаблению активности сперматозоидов, что провоцирует бесплодие у мужчин, сообщает VistaNews.

На этапе планирования детей врачи рекомендуют увеличить потребление воды для повышения активности половых клеток и улучшения качества семенной жидкости. Отмечается, что для начала устранения последствий обезвоживания мужчине нужна консультация врача. Благодаря совету специалиста можно максимально точно и индивидуально рассчитать необходимое количество потребляемой воды в сутки.

При этом в летнее время медики советуют отказаться от пакетированных соков, покупного кваса, сладкого чая и кофе, заменив это на обычную отфильтрованную воду.

Ранее были развеяны главные мифы о потенции.

Андрей ДОВЛАТОВ
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