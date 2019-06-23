Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Король потенции": назван доступный продукт для решения проблем

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеБлюда из морской рыбы вызывают рак
Кисломолочное лакомство оказалось полезным для мужского здоровья

Регулярное употребление йогуртов помогает предотвратить аденому предстательной железы. К такому выводу пришли ученые из США и Китая.

Как известно, опухоли мешают полноценному кровоснабжению половых органов. Эксперимент с участием более 30 тысяч мужчин старше 26 лет показал, что бактерии в кисломолочных продуктах снижают риск возникновения опухоли на 20 процентов.

Чтобы решить проблемы с потенцией и избежать злокачественных образований, специалисты рекомендуют есть йогурт, названный ими "королем потенции", раз в день, отмечает Vistanews.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей