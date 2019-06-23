"Король потенции": назван доступный продукт для решения проблем

Кисломолочное лакомство оказалось полезным для мужского здоровья

Регулярное употребление йогуртов помогает предотвратить аденому предстательной железы. К такому выводу пришли ученые из США и Китая.

Как известно, опухоли мешают полноценному кровоснабжению половых органов. Эксперимент с участием более 30 тысяч мужчин старше 26 лет показал, что бактерии в кисломолочных продуктах снижают риск возникновения опухоли на 20 процентов.

Чтобы решить проблемы с потенцией и избежать злокачественных образований, специалисты рекомендуют есть йогурт, названный ими "королем потенции", раз в день, отмечает Vistanews.