В Москве провели приуроченный к освобождению Белоруссии от фашистов автопробег

Участники мероприятия провезут через маршрут гильзы с землёй из городов-героев

Международный автопробег до Бреста, приуроченный к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, стартовал на площади у Музея Победы на Поклонной горе. Его организаторами выступают ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларусь.

Проводить экипажи автопробега пришли представители Минобороны России, депутаты Госдумы и московской городской думы, известные военачальники, члены Ассоциации Героев России, "Офицеров России", Союза десантников России, "Боевого братства", национальной ассоциации офицеров запаса Вооружённых сил (Мегапир), активисты и курсанты ДОСААФ, казаки, военнослужащие, юнармейцы и многие другие.

– Мы даем старт автопробегу, который завершится у стен Брестской крепости-героя и внесет свой вклад в укрепление дружбы между братскими народами России и Беларуси, содействие сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и воспитание молодежи на ратных традициях Отечества, противодействие фальсификации истории, – сказал, открывая митинг, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. Пожелав успеха его участникам, он подчеркнул, что организаторы постарались предусмотреть максимально разнообразные мероприятия пробега, и кратко остановился на программе автопробега.

Добрые слова напутствия экипажам также высказали председатель Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь Иван Дырман, заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Виктор Лисковец, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачий генерал Виктор Вололацкий, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (Мегапир) Александр Каньшин, депутат Московской городской думы Ольга Ярославская, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев, основатель компании Uremont – генерального партнера автопробега Артур Терисаян.

Торжественную церемонию гармонично дополнили возложение венков и цветов к Вечному огню, вручение активистам оборонного общества членских билетов ДОСААФ и наград ДОСААФ, а юнармейцам – знаков за парашютные прыжки.

Досаафовцы развернули на площади у музея экспозиции своих структурных подразделений столичной оборонной организации, здесь же можно было вступить в ряды ДОСААФ, посидеть за рулем раритетной автотехники. Нельзя не отметить, что впервые на подобном мероприятии организаторы запланировали концерт, в котором участвовали народный артист России Эдуард Лабковский, хор ветеранов ДОСААФ, оркестр "Юный досаафовец", казаки и представители других творческих коллективов.

До выезда на Кутузовский проспект колонну российско-белорусского автопробега сопровождали юные картингисты. В ходе многодневного мероприятия планируется ряд торжественных, культурно-массовых и мемориальных мероприятий с возложением венков и цветов к могилам Неизвестного солдата и памятникам воинам-освободителям. Немаловажной частью программы станут встречи участников "многодневки" с ветеранами Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, школьниками, студентами, кадетами и юнармейцами из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России в городах по маршруту автопробега. Через весь маршрут автомобилисты провезут гильзы с землёй из городов-героев и городов воинской славы.

На 18 часов первого дня автопробега его участники побывали в музее отечественной военной истории в деревне Падиково Истринского района Московской области, заехали на мемориал Дубосеково и остановились в первом на маршруте городе воинской славы Волоколамске, где их приветствовала глава Волоколамского района Михаил Сылка. Здесь они провели торжественный митинг и возложили цветы к монументу погибшим воинам. Председатель регионального отделения ДОСААФ Московской области Владимир Манюта вручил Михаилу Сылке медаль "Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин", а директору признанной лучшей в Московской области по итогам 2018 года Волоколамской автошколы ДОСААФ Светлане Васильевой – орден ДОСААФ "За заслуги" второй степени. В ответном слове глава района обещал оказывать поддержку и помощь волоколамским досаафовцам в решении стоящих перед ними важных государственных задач.

После Волоколамска колонна автопробега направилась в другой город воинской славы – Ржев.

На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, будет страховать от возможных поломок и технических неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont.

Специалисты Uremont участвуют в автопробеге наравне с другими и через свою онлайн-платформу оперативно запрашивать помощь у попутных станций технического обслуживания (к онлайн-автосервису подключено более 16000 СТО) в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в колонне. Uremont представляет автомобиль Bentley Continental GT.