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Не только для тела: специальная йога отодвинет старость

Фото: www.globallookpress.com
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Косметологи обратились к зарядке

Уколы красоты уже непопулярны: в последнее время прекрасные дамы все чаще обращаются к методикам естественного омоложения.

Один из самых эффективных способов надолго сохранить красоту – йога для лица. Простые и доступные упражнения дают сногсшибательный результат, омолаживая лицо на несколько лет.

Эксперты утверждают, что специально подобранные упражнения восстановят тонус мышц лица и придадут былые очертания поплывшему овалу.

Активный массаж лица позволяет разогнать застоявшуюся лимфу, устранить возрастные морщины в области лба и глаз, а также разгладить и носогубные складки. Йога для лица также усиливает приток крови к коже, что серьезно улучшает цвет лица – естественный румянец поклонницам этого вида упражнений обеспечен.

В итоге тонус кожи максимально восстанавливается, синяки и мешки под глазами уходят, а обвисшие щечки снова становятся упругими. Справится лицевая йога и со вторым подбородком, который после 30 лет появляется почти у каждой представительницы прекрасного пола.

Корейские специалисты считают, что, уделяя упражнениям всего 5 минут в день, уже через месяц можно будет увидеть плоды ежедневных стараний. Делать лицевую гимнастику можно, начиная с 26 лет, отмечает Vista News.

Валентина МАЙОРОВА
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