Назван главный враг России в грядущей войне

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Гипнотизер Вольф Мессинг – главный медиум и мистик ХХ века – оставил после себя множество пророчеств. Он утверждал, что большая война против России возможна, причем ее соперниками на поле брани станут сразу 2 страны.
При этом главным противником станет вовсе не США, а Китай, который в последнее время проводит по отношению к РФ весьма дружелюбную политику.
Мессинг предсказал, что коварный Пекин до последнего будет вести себя миролюбиво по отношению к Москве, а затем начнет эскалацию глобального военного конфликта.
При этом экстрасенс заявлял, что враждующие стороны все-таки смогут избежать Третьей мировой войны.
"Новой мировой войны не будет. Точно не будет!" –
приводит слова Мессинга портал Top News.
Интересно, что свое последнее выступление медиум дал в Ужгороде, на Западной Украине, словно предчувствуя всплеск агрессии в том регионе страны.
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