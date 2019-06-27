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Назван главный враг России в грядущей войне

Фото: pixabay.com
Соединенные Штаты на эту роль не подошли

Гипнотизер Вольф Мессинг – главный медиум и мистик ХХ века – оставил после себя множество пророчеств. Он утверждал, что большая война против России возможна, причем ее соперниками на поле брани станут сразу 2 страны.

При этом главным противником станет вовсе не США, а Китай, который в последнее время проводит по отношению к РФ весьма дружелюбную политику.

Мессинг предсказал, что коварный Пекин до последнего будет вести себя миролюбиво по отношению к Москве, а затем начнет эскалацию глобального военного конфликта.

При этом экстрасенс заявлял, что враждующие стороны все-таки смогут избежать Третьей мировой войны.

"Новой мировой войны не будет. Точно не будет!" –

приводит слова Мессинга портал Top News.

Интересно, что свое последнее выступление медиум дал в Ужгороде, на Западной Украине, словно предчувствуя всплеск агрессии в том регионе страны. 

Валентина МАЙОРОВА
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