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Неожиданно: потенцию восстановит вкусный сухофрукт

Фото: www.globallookpress.com
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Курагу не зря называют витаминной бомбой. Этот продукт не только полезен для сердца, но и способен привести в норму мужское желание, усилить стойкость эрекции и даже повысить качество семенной жидкости.

Врачи предупреждают, что с каждым десятилетием мужская потенция слабеет, а после 40 лет редкий представитель сильного пола не ощутит возрастных изменений. Мужская слабость пагубно влияет на здоровье в целом – нестойкая эрекция запросто может привести к застойным явлениям и опухоли простаты.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты рекомендуют включить в рацион продукты, богатые витамином В, йодом, железом, калием, фосфором и медью. Все эти вещества в избытке содержатся в кураге, вот почему этот сухофрукт поможет избежать проблем с потенцией.

В сушеных абрикосах много витамина В, который восстанавливает выработку главного мужского гормона – тестостерона.

А фософор и медь помогут контролировать производство достаточного количества семенной жидкости. Те, кто готовятся стать отцом или же страдают от бесплодия, должны есть курагу каждый день: сухофрукт активизирует работу сперматозоидов и восстанавливает репродуктивную функцию.

Железо, содержащееся в кураге, увеличивает приток крови к конечностям, делает эрекцию стойкой и искореняет вялость полового члена.

Мужчины должны съедать не меньше 50 г сушеных абрикосов в день. Есть курагу можно по утрам, добавляя в кашу, либо как самостоятельный перекус, сообщает информационное агентство "Версия".


Валентина МАЙОРОВА
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