Избавиться от лишнего жира поможет доступный овощ

В продукте содержится много полезных веществ

Помочь справиться с лишним весом поможет продукт, который растет на огородах. По словам специалистов, простой редис способен избавить от нескольких килограмм.

Отмечается, что в этом продукте содержится много фруктозы. Кроме того, в редисе есть много калия, антиоксиданта и серы. Именно эти вещества оказывают благотворительное влияние на пищеварение, передает VistaNews.

Кроме того, редис может похвастаться большим содержанием витамина С, который способен "растопить" жир, как утверждают эксперты.