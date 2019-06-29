Избавиться от лишнего жира поможет доступный овощ

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Помочь справиться с лишним весом поможет продукт, который растет на огородах. По словам специалистов, простой редис способен избавить от нескольких килограмм.
Отмечается, что в этом продукте содержится много фруктозы. Кроме того, в редисе есть много калия, антиоксиданта и серы. Именно эти вещества оказывают благотворительное влияние на пищеварение, передает VistaNews.
Кроме того, редис может похвастаться большим содержанием витамина С, который способен "растопить" жир, как утверждают эксперты.
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