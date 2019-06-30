Осторожно, отпуск: названы самые опасные инфекции для россиян на отдыхе

Случаи проникновения в организм паразитов чаще всего возможны в Африке, а также Таиланде, Аргентине, Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре

Российские туристы, отправляющиеся в жаркие страны, рискуют вернуться домой не только с сувенирами и позитивом, но и "багажом" уникальных болезней.

Например, в Бразилии стоит опасаться укуса песчаной блохи. Их самки незаметно проникают под кожу, Участок, где сидит кровосос, набухает, воспаляется и может вызвать у человека тунгиоз. В Европе он относится к числу забытых тропических болезней, поэтому не факт, что инфекцию сразу распознают.

Также в жарких странах представляют особую опасность круглые черви-паразиты. Их можно "подцепить" в Таиланде, если есть очищенные фрукты с лотка. А заболевание это называется стронгилоидоз.

Кроме того, в странах Южной Америки туристы рискуют получить укус москита. После него на теле человека появляется красный бугорок, превращающийся в фурункул, пишет РИА "Новости". В этом случае помогают повязки с перуанским бальзамом – народным средством индейцев, которое добывают из смолы бальзамного дерева.