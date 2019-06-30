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"Убийца старости": один овощ вернет женщинам былую молодость

Фото: www.globallookpress.com
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Морковь богата витамином А, защищающим кожу от вредного солнечного воздействия

Врачи пришли к выводу, что обычная морковь способна помочь избежать старения и сохранить естественную молодость с красотой.

Отмечается, что в ней содержится много каротина и витамина А, защищающего кожу от вредного солнечного воздействия. Причем в вареном виде "убийца старости" содержит больше полезных веществ, чем в сыром, поэтому можно добавлять овощ в любое блюдо.

Кроме того, медики рекомендуют делать маски из моркови. Овощ можно просто смешать с небольшим количеством меда и нанести на кожу на 15 минут. Благодаря такой маске лицо станет более упругим и подтянутым.

По словам специалистов, сравниться с морковью в пользе для женской красоты могут только сладкий перец и помидор, передает VistaNews.

Андрей ДОВЛАТОВ
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