На здоровье: названы самые полезные ягоды

Продукты с дачи помогут улучшить состояние организма

Такие сезонные ягоды, как черника, вишня и арбуз содержат больше всего витаминов и минеральных веществ, полезных для организма.

Агентству городских новостей "Москва" об этом рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По словам доктора, черника – настоящий рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Эта ягода также богата бета-каротином, в ней много фолиевой кислоты, есть холин, марганец и витамины А, Е, B9. В лесной ягоде есть пектины, которые нормализуют липидный обмен и обеспечивают хорошее функционирование желудочно-кишечного тракта.

Не менее полезна и вишня, считает эксперт. В этой ягоде мало калорий – всего 50 ккал на 100 гр. продукта, зато в избытке клетчатка, бета-каротины, витамины А, В и С, фолиевая кислота, марганец, железо, калий и природные антиоксиданты. Помимо этого, вишня очень редко вызывает аллергические реакции. Эти ягоды – отличное средство для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Множество полезных веществ содержится и в арбузе. В этой огромной ягоде есть витамины А, В и С, фолиевая кислота, магний и ликопин, помогающий предотвратить атеросклероз и онкологические заболевания, отмечает "Федерал Пресс".

При этом доктор добавила, что в арбузе содержится довольно много сахара, поэтому в день лучше есть не более 300-400 г арбузной мякоти.