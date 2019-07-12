Предшествуют остановке сердца: названы опасные для жизни симптомы

Тошнота и чрезмерное потоотделение предупреждают о проблемах с главной мышцей организма

Ученые выяснили, что внезапная остановка сердца взаимосвязана с так называемыми "тихими" приступами. Такие небольшие инфаркты происходят среди достаточно молодых людей, которые не замечают никаких проблем. Однако у них есть определенные признаки.

Исследователи обнаружили их, проанализировав данные о здоровье около 6 тыс жителей Северной Финляндии, которые неожиданно скончались от остановки сердца с 1997 по 2017 год. Вскрытие показывало, что у 1322 человек были рубцы левого желудочка сердца, говорившие о приступах при жизни, отмечается в статье журнала JAMA Cardiology. При этом 42,2% пациентов не знали о том, что у них была болезнь коронарных артерий.

Ученые отмечают, что признаками "тихих" сердечных приступов являются сильное потоотделение, тошнота, расстройство желудка и мышечная боль из-за снижения кровотока в сердце, онемение конечностей. О мини-инфаркте может свидетельствовать головокружение, внезапно появившаяся усталость и дискомфорт в груди. Как напоминает агентство "ФедералПресс", такие симптомы нельзя игнорировать.