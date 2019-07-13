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Найдена действенная и дешевая замена дезодоранту

Фото: www.globallookpress.com
Уникальное средство продается во всех аптеках

Специалисты утверждают, что масло чайного дерева поможет избавиться от пота тем, кто по каким-то причинам не может или не хочет пользоваться химическими средствами. При этом данное средство можно купить в любой аптеке и по приемлемой цене.

Отмечается, что экстракт чайного дерева часто используют при изготовлении дезодорантов. Масло обладает антибактериальным эффектом и способно избавить от запаха пота, передает Vista News.

Если по какой-то причине данного экстракта не оказалось под рукой, то можно воспользоваться крахмалом или содой, так как они не наносят вреда организму и являются отличными антисептиками.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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